Congo-Kinshasa: 1ère édition du Festival "Eza Possible" - Les artistes vivants avec handicap expriment leur talent !

Du jamais vu à Kinshasa. Les artistes vivants avec handicap sont attendus, ce 23 juin 2018, à l'Académie des Beaux Arts, pour présenter leurs créations artistiques et surtout exhiber leur talent devant le public. Cette opportunité est offerte par HJ Foundation et Nina Académie des Performances des Arts, (NINA), dans le cadre de la 1ère édition du festival international des arts "Eza Possible", FIEP.

L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu, le jeudi 21 juin, à Kinshasa, par les deux structures partenaires, qui en sont les organisateurs.

Pour Papy Misenga, « Eza Possible » est un projet qui met en scène les personnes vivant avec handicap (sourds-muets, aveugles, paralytiques..) qui exploitent plusieurs disciplines artistiques, à savoir : la danse, la musique, l'art plastique, la mode...

« Ce 23 juin 2018, à l'Académie des Beaux Arts, le public aura l'occasion découvrir les talents de ces personnes invalides qui sont, parfois, sujets de discrimination et stigmatisation dans la société », a-t-il signifié.

La particularité de cette édition réside dans l'effet qu'elle s'ouvre à beaucoup d'autres formes d'expressions artistiques, à l'instar de la danse et du chant. Des stands de présentation des œuvres et ouvrages, une estrade pour la prestation des différents artistes et un écran géant pour présenter en boucle d'autres réalisations des créateurs venus du monde entier, seront disponibles pendant le festival. Donc, une édition multiforme, au cours de laquelle il y aura l'exposition et la vente des œuvres d'art (peintures, sculptures, vêtements), ainsi que le défilé de mode.

Toutefois, la 1ère édition du FIEP se déroule en une journée mais repartie en deux temps forts. Dès la matinée, elle ouvre ses portes avec les peintres, couturiers et dessinateurs qui vont exposer et vendre leurs créations inventives, durant toute la journée, au jardin touristique de l'ABA. Tandis que la deuxième partie du festival commence dans la soirée. Elle est réservée aux spectacles de danses et chants par les artistes handicapés sur le podium.

A l'instar des acteurs congolais, ce festival accueille également des artistes venus d'ailleurs. Pour cette année, le Congo-Brazza y participe aussi au travers un groupe traditionnel qui va aussi prester. On signale également la présence de la Haïti

Il faut noter que des ateliers et des rencontres d'échanges ont été organisés bien avant entre des professionnels des arts connus au pays et dans le monde et les artistes vivants avec handicap sélectionnés pour cette édition du festival.

«Ensemble, on a mis beaucoup de sacrifices et moyens pour le meilleur encadrement des ces artistes. J'ai travaillé avec les aveugles. C'est ma toute première expérience professionnelle en 30 ans de ma carrière musicale. J'ai découvert qu'ils ont une sensibilité, une potentialité, beaucoup de capacité incroyable avec des belles voix que je n'y imaginais pas. Je pense que le public sera égayé de les découvrir, sur scène», a révélé Alexia WAKU, chanteuse et formatrice en art musical.

Au-delà d'être une vitrine pour les artistes vivant avec handicape, le Festival International "Eza Possible" est une activité caritive. L'idéal consiste à promouvoir et soutenir les artistes vivants avec handicap en République Démocratique du Congo. Le FIEP est organisé par des volontaires qui constituent une chaîne de solidarité pour accompagner et appuyer les handicapés physiques évoluant dans le domaine des arts.

«On est une plateforme ouverte à cette frange de la population, en tenant compte de la qualité, bien sûr. On est là pour offrir la visibilité, les conditions optimales à cette catégorie des artistes afin qu'ils professionnalisent leur talent et éclosent leur rêve», a précisé le responsable de HJ Foundation.