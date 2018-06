Sénégal: Autoroute à péage Mbour-Kaolack - Démarrage en juillet du balisage et des enquêtes parcellaires

Fatick — Les opérations de balisage et d'enquêtes parcellaires sur le tracé de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack "vont démarrer dès le mois de juillet prochain", avec l'objectif d'"évaluer les impenses à verser aux ayants-droit", a annoncé, vendredi à Fatick, le responsable du projet de construction de cette autoroute, Moustapha Dème.

"Dès le mois de juillet, le bureau d'étude va démarrer les opérations de balisage et d'enquêtes parcellaires sur le tracé du projet de construction de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack", a dit M. Dème lors d'un Comité régional de développement (CRD) portant sur la présentation de ce projet de construction d'autoroute à péage.

D'une distance de 100 km en 2x2 voies extensibles à 2x3 voies y compris des voies de connexion, "le tracé de cette autoroute va traverser des parcelles de villages et localités de 17 communes des régions de Thiès, Fatick et Kaolack", a-t-il précisé.

S'agissant de la région de Fatick, a-t-il souligné, "le tracé de l'autoroute à péage va passer sur les parcelles des localités et villages des communes de Niakhar, de Mbellacadio, de Tattaguine et de Diouroup".

Exécutées en général après le décret d'utilité publique, ces opérations seront suivies par la libération des emprises de l'autoroute et les installations du chantier mais aussi d'études trechniques d'exécution avant la réalisation effective des travaux.

Le responsable du projet a appelé les propriétaires des parcelles dans les communes impactées à la comprehension et à la collaboration, en vue de faciliter le déroulement des travaux.

Revenant sur sa conception technique, il a souligné que" l'autoroute à péage comprendra la construction de 4 échangeurs au niveau de Thiadiaye, Fatick, Gandiaye et Kaolack". Il a aussi évoqué "les travaux de construction de 3 grands ponts, d'une longueur totale de 290 m".

"Il est prévu aussi, a-t-il poursuivi, la construction de 16 passages supérieurs, de 50 passages inférieurs et 210 ouvrages hydrauliques, la construction d'une gare de péage pleine-voie, de trois gares de péage sur bretelles et d'une aire de service intégrant l'espace d'entretien et d'un centre de commande et équipements de vidéosurveillance".

"Une clôture adaptée le long de l'autoroute des deux (02) côtés et l'éclairage des échangeurs sont également prévus, a ajouté M. Dème, en poste à l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE).

Concernant le démarrage effectif des travaux, le directeur des autoroutes du Sénégal, Bocar Malick Mbow, a indiqué qu'il" reste des préalables à définir avec le ministère des Transports avant de se fixer sur un calendrier d'éxécution et de démmarage des travaux".

"D'une grande utilité", l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack va participer au développement des corridors Dakar-Bamako et Dakar-Lagos dans l'espace CEDEAO, et favoriser le développement économique et social du pays.