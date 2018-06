Sénégal: La recherche a réalisé des progrès immenses dans la lutte contre le SIDA (chercheur)

Coalition Plus qui organise le congrès se mobilise pour faire barrage au Sida et aux hépatites virales sur les 5 continents.

Dans le plan de relance de la riposte, le Sénégal s'est engagé à l'instar de la communauté internationale d'arriver à 90% de taux de dépistage, 90% d'accès au traitement pour les personnes infectées et 90% de personnes infectées n'ont plus de charge virale.

"Dans le domaine du VIH, si on a été si efficace au fil des années, c'est l'action entre chercheurs professionnels de santé et représentants société civile et communautaires", a souligné Pr Sinoussi.

Pour le chercheur, l'espoir est permis mais il faut que l'actuel, en termes d'acquis médicaux et sociaux relatifs à la réponse, et le futur, en termes de résultats de la recherche, soient mis en parallèle pour espérer mettre fin à l'épidémie d'ici 2030.

