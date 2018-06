Nigeria: Mondial 2018 - Musa relance le Nigeria... et aide l'Argentine

Il a relancé les "Super Eagles", mais l'Argentine peut s'accrocher à une statistique: elle a battu trois fois le Nigeria en trois rencontres de Coupe du monde (1994, 2006 et 2014). Au Brésil, elle s'était imposée 3-2 en poules, avec des doublés de Messi... et Musa.

Sur le second but, Musa a tout fait tout seul: sur une passe longue de Kenneth Omeruo, il a effacé Kari Arnason d'un coup de rein, puis le gardien.

Le Nigeria est deuxième avec 3 points (différence de but: 0), une victoire contre l'Argentine au dernier match lui assure la qualification en 8e, comme en 1994, 1998 et 2014, où il avait été éliminé par... la France (2-0), qu'il pourrait recroiser.

Grâce aux deux buts du Moscovite (il joue au CSKA) Musa (49, 75), les "Super Eagles" reviennent dans la course, et soignent l'image des équipes africaines, après les éliminations prématurées de l'Égypte et du Maroc.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.