Cameroun: Le ministre des transports à Douala International Terminal

Mobilisation de tous les acteurs du secteur portuaire.

C'était jeudi le 21 juin 2018 sur le Terminal à conteneurs. Une visite qui a mobilisé plusieurs acteurs du secteur portuaire aussi bien que les autorités administratives et du maintien de l'ordre. IL y avait, Mefiro Oumarou, Ministre délégué auprès du Ministre des Transports, Samuel Ivaha Diboua, le Gouverneur de la région du Littoral et tout l'Etat-major de la Région, de Cyrus Ngo'o, Directeur général du Port Autonome de Douala (PAD) et plusieurs personnalités. Au bas de la passerelle de Cette importante délégation, il y avait Melissa Blake, Chief Operating Officer (représentant le Directeur Général) en présence du Top management de DIT et des délégués du personnel.

Pour la performance...

L'occasion était donnée à Emile Ndjélé, le Secrétaire Général de DIT, de présenter, à travers un power point, dans la salle de réunion de DIT, les succès engrangés par DIT depuis le démarrage des activités en 2005. Le Ministre des Transports s'est alors félicité pour féliciter des efforts constants consentis par DIT et son personnel pour assurer la fluidité des opérations sur le terminal à conteneurs.

Dans un univers ou la concurrence se fait de plus en plus rude, il est plus que jamais important que le secteur portuaire à l'épreuve de la compétition internationale pour être efficiente. Le ministre a alors engagé DIT dans cette voix qui conduit à l'émergence de l'économie de tous les vœux du gouvernement.

D'une entreprise citoyenne

Il y avait aussi la visite du parc. La délégation du Ministre a apprécié la qualité des opérations chez DIT par les quais 16, 15 et 14 sous la conduite de Joel Nguevu, Execution manager. Pour sa part, le Directeur General du Port autonome de Douala a montré sa satisfaction face à la forte présence de cadres camerounais. Bien plus, et surtout la non-discrimination du Genre à DIT, à travers les postes clés qu'occupent les femmes, à l'instar du Directeur Technique (Isabelle Patchong) et l'opératrice de portique DIT qui ont été présentées au Ministre.