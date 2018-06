Niger: Le Représentant résident de la Banque mondiale, Siaka Bakayoko quitte le Niger pour rejoindre le siège à Washington

Siaka Bakayoko quitte le Niger. Après 2 ans et demi, le désormais ex Représentant résident de la Banque mondiale au Niger, rejoint le siège de l'institution basée à Washington.

Le haut fonctionnaire s'est illustré au terme de sa mission comme un grand ami du Niger. Pour son bilan positif à la tête du bureau de la Banque mondiale du Niger et son constant accompagnement en faveur du gouvernement nigérien, le Président de la République au nom du gouvernement a décidé de décorer le haut fonctionnaire ivoirien dans l'ordre national du Niger. En son absence du pays, c'est la Ministre du Plan, Aichatou Boulama, qui a représenté l'état pour lui remettre cette distinction honorifique. La cérémonie s'est déroulée hier jeudi à Niamey devant un parterre de personnalités gouvernementales et de représentants diplomatiques et chefs d'entreprises.

Siaka Bakayoko a fortement contribué au succès de l'ambitieux programme de développement social et économique porté par le Chef de l'État nigérien. L'ancien Représentant résident de la Banque mondiale au Niger- a permis à l'état de bénéficier- auprès des guichets de l'IDA, d'un doublement de l'allocation qui est passé à 1,2 milliard de dollars US pour la période 2018-2021. Durant sa mission, il a réussi à renforcer et consolider le portefeuille d'intervention de la Banque mondiale au Niger. Son point fort était la communication qui lui a permis d'être visible sur le champ économique.

Avant de déposer ses valises à Niamey, M. Siaka Bakayoko a séjourné en Palestine et en Guinée.