Cote d'Ivoire: Journées du communicateur - Dan Moussa encourage les étudiants à la création d'entreprise

Pour Dr Alfred Dan Moussa, les J'Com ont été créées pour que les chefs d'entreprise n'apprécient pas seulement les étudiants sur la base des diplômes mais leur savoir-faire.

«On peut sortir de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) en faisant "j'ai l'honneur", mais on peut aussi être un chef d'entreprise. Et des exemples existent. Il y a des étudiants qui après leur formation ont gardé leur solidarité et ont créé leur entreprise. Ce n'est pas le fait de moyens. On peut partir de rien et grandir», a affirmé Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique.

C'était à l'occasion des Journées du communicateur (J'Com) 2018 qui a lieu ce vendredi 22 juin 2018 dans ledit établissement.

La seconde journée a été consacrée à la présentation des travaux des étudiants des classes intermédiaires (Licence 2 et Master 1).

Aussi a-t-il invité les étudiants à privilégier le travail de groupe et à la chaîne car, a-t-il dit, «le secteur de la communication est un secteur où le travail à la chaîne a toute son importance».

Revenant sur le thème des J'Com 2018, Dr Alfred Dan Moussa a affirmé que «l'Istc en chiffres et en pourcentages», ce sont aussi les infrastructures qui ont été construites depuis 1964 et qui sont gagnées par l'usure.

Pour lui, il est temps que les étudiants abandonnent les bancs pour des tables dans les salles de classe et qu'ils aient également accès à des salles climatisées pour des étudiants toujours vêtus en costume.