Cote d'Ivoire: Épidémies dans l'espace CEDEAO - Des équipes d'urgence médicales mises en place pour y faire face

Quant au Pr Benié Bi Vroh, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique (Inhp), il s'est réjoui de la tenue de l'atelier en terre ivoirienne, avant de relever que les équipes médicales d'urgence de la Cedeao « auront pour mission de fournir des soins cliniques de qualité adaptés aux contextes socioculturels des populations touchées durant les catastrophes ou les épidémies, de façon autonome et sans pression supplémentaire sur les systèmes nationaux de santé. » Il a ajouté, par ailleurs, que celles-ci devront assurer une meilleure coordination des interventions de l'assistance médicale en situation d'urgence et de catastrophe.

Ces experts étaient invités à trouver des réponses concrètes à ces problématiques. Plus précisément, l'atelier vise à augmenter et renforcer les capacités de gestion clinique des équipes d'intervention rapide pour plus d'efficacité et à mieux apprécier l'opportunité d'intervention face aux urgences sanitaires régionales.

