Sud-Soudan: La suite des négociations reste incertaine

Pour l'analyste politique Aly Verjee, cela montre surtout que le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ne sont pas prêts à faire de compromis : « Au final le gouvernement n'a pas besoin de négocier un accord de paix. Il détient le pouvoir. Machar -qui est en exil - ne pose plus une réelle menace sur le terrain. Le gouvernement est surtout préoccupé par sa légitimité internationale. Je pense que l'objectif pour les deux parties - notamment pour le gouvernement - est surtout de montrer qu'ils ont fait suffisamment de progrès pour éviter de nouvelles sanctions ».

Une poignée de main entre les deux hommes, mercredi matin à Addis-Abeba, suivie 36 heures plus tard de déclarations pour le moins contradictoires. D'un côté, Riek Machar, leader du principal mouvement d'opposition, affirmant qu'il leur faut plus de temps pour relancer l'accord de paix, bloqué depuis trois ans. Et de l'autre, le porte-parole du gouvernement disant qu'ils en ont assez de Machar, et ne veulent pas travailler avec lui.

