Madagascar: La difficile lutte contre le vol de zébus

Pour lutter contre ce phénomène, la gendarmerie a indiqué être en train de mettre en place de nouvelles stratégies. Son budget en matière d'intervention a doublé cette année, indique-t-elle. Mais le colonel Ravoavy lance aussi un appel à la population et aux responsables communautaires : « Il appartient à la communauté de prendre des mesures. Tout simplement de décider qu'il est temps maintenant d'abandonner cette pratique parce qu'il s'agit à mon avis d'un phénomène social. Ensuite, il y a le dispositif militaire et policier qui intervient pour chaque cas et pour la prévention également. Par exemple, on a déployé des éléments de renforts dans sept régions de Madagascar. »

3 000 dahalo et 1 000 villageois ont péri pendant ces attaques. Des attaques qui ont lieu dans les zones rurales, en particulier dans les régions du sud et de l'ouest du pays. Cent membres des forces de l'ordre ont aussi trouvé la mort lors de leurs interventions sur des vols de zébus.

A Madagascar, le vol de zébus est un fléau qui dure depuis des années dans la Grande Ile et qui a fait plusieurs milliers de morts. Lors d'une conférence de presse vendredi 22 juin au siège du commandement de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité et du renseignement a lancé un appel à la population pour lutter contre ces vols. Car même si près de 10 000 arrestations de dahalo ou voleurs de zébus ont eu lieu en cinq ans, le phénomène persiste.

