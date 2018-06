Maroc: "On a tenu tête au champion d'Europe", se félicite Mehdi Benatia, capitaine du Maroc

Aujourd'hui on a tenu tête au champion d'Europe. Ils ont des grands noms, des stars, tout ce que vous voulez... On a vraiment voulu faire plaisir à nos supporters qui sont venus jusqu'ici nombreux et qui méritaient beaucoup plus.

La frustration est surtout pour eux. Nous avons donné le maximum mais on a vu que cela ne voulait pas rentrer. Les grandes équipes ont toujours de la réussite. En terme de possession de balle, d'actions, on a été mieux qu'eux.

Malheureusement, ils ont quelqu'un comme Cristiano qui avec une demie occasion est capable de marquer. Cela suffit à son équipe. Mais il n'y a pas à rougir.

Cela fait mal au coeur mais on a montré qu'on avait une équipe qui savait jouer au football. Contre l'Espagne, il faudra essayer de gagner pour sauver l'honneur. Si on fait le même match qu'aujourd'hui, on n'aura pas à avoir honte."