Sénégal: Le match Japon-Sénégal de dimanche, seule préoccupation des quotidiens du week-end

Ce match Oh ! combien important pour l'équipe et tout le Sénégal en entier occupe également les Unes de Source A qui appelle à "Gagner pour être à l'abri de lendemains cauchemardesques", de Libération qui écrit "Si près de la parade" et de l'As qui conseille de "Gagner et éviter le +piège+ colombien !".

"Le Sénégal sait déjà à quoi s'attendre face au Japon. Pour ce match, il ne serait pas étonnant que les Lions cherchent, d'entrée, à imposer leur impact physique dans les zones stratégiques et leur explosivité devant, en exploitant la lourdeur de la défense nippone, matérialisée notamment, par le trentenaire arrière gauche, Yuto Nagatomo (31 ans), qui aura bien du souci à se faire face à l'explosivité des jeunes Ismaïla Sarr (20 ans) et Moussa Wagué (19 ans)" croit savoir le journaliste de l'Observateur.

Pour sa part L'Observateur fait de la rencontre entre les Lions et les Samouraïs de ce dimanche à Ekateringbourg, "Une cérémonie du 8ème jour pour le Japon". Le quotidien du groupe futurs médias (GFM) renseigne que "le coach du Mali vend les plans japonais à Aliou Cissé" ; "Mame Biram vers le banc pour plus de densité au milieu".

