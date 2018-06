Congo-Brazzaville: Bourses d'études en ligne

Bourses d'études en chine de l'Union africaine 2018

Date limite d'inscription : 29 juin 2018

Niveau du cours : Les bourses sont destinées à des études menant à l'obtention de diplômes de maîtrise et de doctorat.

Sujet de l'étude : Les bourses sont attribuées pour poursuivre le programme suivant :

Programme de master: Politique publique, administration publique du développement national, administration publique en développement international et gouvernance, économie chinoise, gestion des études de développement et de gestion rurale, santé publique, communication internationale, ingénierie des transports de l'exploitation ferroviaire et gestion, ingénierie des transports, programme de comptabilité professionnelle, audit, programme en gestion environnementale et développement durable, ingénierie de l'information et de la communication, génie électrique, électrification et technologie de l'information en transport ferroviaire, droit international et chinois, diplomatie publique, relations internationales.

Programme de doctorat : Economie théorique en développement national.

Nationalité : Les étudiants des pays africains peuvent postuler.

Pays éligibles : République du Congo , Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria , Rwanda , Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie , Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Sahara occidental, Zambie et Zimbabwe .

Conditions d'admission

Pour être admissible à cette bourse, vous devez remplir les conditions suivantes :

Les bourses sont ouvertes à tous les ressortissants africains qualifiés qui remplissent les conditions d'admission énoncées ci-dessous.

-Les candidats ayant un potentiel, une motivation et un désir de jouer un rôle de leadership transformateur en Afrique sont particulièrement encouragés à postuler.

-Diplôme de premier cycle d'une université reconnue, avec au moins une division supérieure de deuxième classe ou son équivalent, dans un domaine pertinent. Pour les candidats au doctorat (un diplôme de maîtrise dans un domaine pertinent est requis).

-Âge maximum : 35 ans

Exigences linguistiques en anglais : Les candidats doivent maîtriser la langue anglaise car c'est la langue d'enseignement. Ils peuvent être requis pour un examen écrit ou oral après la présélection.

Comment postuler : Tous les candidats doivent postuler directement sur le site Web de l'université et envoyer des copies par courrier électronique à Caseley Olabode Stephens « StephensC-at-africa-union.org. ».

La date limite pour le dépôt des candidatures avec toutes les pièces justificatives est le 29 juin 2018. Les candidatures reçues après cette date limite ne seront pas prises en compte.

Les demandes doivent être soumises avec une lettre de motivation indiquant la motivation pour postuler et comment la qualification vous permettra de servir le continent. Les demandes doivent également être accompagnées des éléments suivants :

1) Curriculum vitae, y compris l'éducation, l'expérience de travail et les publications, le cas échéant ;

2) Copies certifiées des certificats, relevés de notes et données personnelles pertinentes du passeport national (validité d'au moins six mois) ;

3) Photo de format passeport de couleur claire (3 * 4);

4) Recommandations de deux arbitres académiques;

5) Certificat de santé.

Lien de bourse : https://au.int/en/announcements/20180507/2018-call-applications-master-s.... Par Concoursn.