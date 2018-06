Congo-Brazzaville: Musique - « Every thing is love », le nouvel opus du couple Carter

Amour, réconciliation et pardon, ce sont les trois mots qui pourraient définir le nouvel album commun de Jay-Z et Beyonce, sorti le 16 juin sur la plate-forme de téléchargement légal Tidal.

C'est à la surprise générale que le couple de stars a annoncé son nouvel opus, « Every thing is love », dont la sortie est accompagnée du clip d'« Apeshit », une chanson tirée de l'album.

Une vidéo de six minutes, soigneusement chorégraphiée et tournée à l'intérieur du musée du Louvre, à Paris. Beyoncé et Jay-Z posent devant les œuvres artistiques mondialement connues telles la Joconde, La Victoire de Samothrace, le Radeau de la Méduse qui symbolise l'abolition de l'esclavagisme. Un acte qui n'a rien d'anodin car les deux artistes sont très engagés dans le mouvement « Black lives Matter ».

Au plan musical, « Everything is Love » marie les styles des deux artistes avec des chansons marquées par une soul chaleureux et sensuel et un rap parfaitement maîtrisé.

Notons que sur son dernier album solo en 2016, « Lemonade », Beyonce avait révélé l'infidélité de son mari. Un an après, Jay-Z lui avait demandé pardon dans son propre album « 4:44 ». Une idylle qui se profile entre albums interposés. « Every thing is love » serait donc l'album de la réconciliation !