Tunisie: Un été bien chargé - Que la mer soit en fête !

Au menu, pas moins de 150 activités de toute nature, réparties le long du littoral, de Zarzis à Bizerte, où la participation des uns et des autres devrait être de taille, faisant valoir nos ports, marinas, plages, îles et toutes nos villes côtières qui ont dû largement profiter de la mer. La Saison bleue serait, de même, une sorte de pont symbolique reliant les deux rives de la Grande bleue, en signe de bon voisinage, d'échange et de partage d'un espace maritime, de plus en plus exposé à tous les risques environnementaux. Pollution et changements climatiques sont, d'ailleurs, deux défis majeurs. Une dizaine de figures du monde sportif, touristique et plus largement de la culture sont aussi associées à l'événement : le nageur champion Oussama Mellouli, l'ancien maire de Paris natif de Bizerte, Bertrand Delanoë et des associations locales et étrangères vont bien jouer les ambassadeurs de la Saison bleue. Le conférencier, entouré de MM. Neji Jalloul, directeur de l'Institut tunisien des études stratégiques et ex-ministre de l'Education, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l'Environnement, ainsi que nombre de cadres diplomatiques accrédités en Tunisie, semble compter beaucoup sur un tel rendez-vous, afin de cimenter davantage les liens d'amitié séculaire et le partenariat nord-sud établi dans divers domaines.

Mercredi dernier dans la nuit, des lanternes bleues et rouges ont été lâchées éclairant ainsi le ciel de La Marsa, en guise de coup d'envoi de la manifestation, reconnue pour être une saison estivale d'exception. La mer sera en fête, mais que les courants soient aussi propices à tous les efforts de développement et de changement. Quatre mois durant, les moments forts seraient ceux «du forum de la mer, Bizerte 2018», prévu du 4 au 6 octobre prochain, au cours duquel auront lieu des rencontres euroméditerranéennes de l'environnement et de l'économie bleue. Le tout destiné à présenter les enjeux de la mer, à ériger ce forum en grand rendez-vous international récurrent, avec pour vocation les importantes questions liées à l'environnement. Du reste, cet été s'annonce bien chargé.