Congo-Brazzaville: Sportissimo / Fétiche-magie-prière - Un bon mélange au football

Pendant les matches, d'autres actions que d'aucuns qualifieraient d'inédites sont mises en scène sous le fallacieux prétexte de « tourner le match », d'abroutir ou d'hypnotiser les adversaires. Certains joueurs racontent eux-mêmes des histoires à faire dormir debout les incrédules. Un gardien de but, préférant requérir l'anonymat, déclarait voir le train ou le lion aux tirs des coups francs comme pour dire que les ballons se métamorphosaient ainsi pour prendre le chemin des filets. Un attaquant prétendait voir un éléphant dans les perches de l'équipe adverse. Pour distraire cet éléphant, il fallait recourir à la canne à sucre, par exemple. Nous avons compris plus tard pourquoi les dirigeants de certains grands clubs de Kinshasa et de Brazzaville mangeaient la canne à sucre pendant le déroulement de matches. Lorsqu'il s'agissait d'un match contre une équipe à obédience musulmane, l'on servait des porcs pour anéantir le pouvoir du maraboutage.

Ces envoyés envahissaient le terrain de jeu pour asperger les cages des gardiens de but avec de l'eau en provenance de plusieurs sources : la rivière Nkamba des Kimbaguistes, les morgues (de l'eau ayant servi au lavement des cadavres), les églises ( de l'eau dite bénite donnée par les prêtres catholiques ou par les pasteurs des églises de réveil). Les œufs à piétiner par les joueurs sur la ligne de touche avant d'explorer la pelouse du stade, le sel, les pigeons, les corbeaux, les chats, voire les chiens faisaient partie des tableaux de l'avant-scène du spectacle de football, sous la barbe des forces de l'ordre impuissantes d'agir, à l'allégresse ou à la déception du public, selon le camp supporté. Il nous était parfois arrivé d'assister au lancement des ballons sur le terrain dès le vestiaire. Le nombre de ballons atterris sur le terrain, sous les applaudissements frénétiques du public, présageait le score du match en faveur de l'équipe d'où ils venaient. Les parfums des différentes odeurs et la fumée des cigarettes, voire du chanvre, polluaient l'air dans les gradins.

