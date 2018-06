Congo-Brazzaville: Musique - Alvy Zamé rêve de se produire au Congo

Notons que cet artiste, très présent sur les réseaux sociaux, fait une musique qui mélange les influences pop, world et musique urbaine. En 2011, Alvy s'est engagé dans l'armée française avant de la quitter, trois ans plus tard, lors d'une mission en Jordanie afin, dit-il, de consacrer sa vie à la musique.

Alvy a participé à plusieurs festivals et concours musicaux, pour ne citer que la quatrième édition de The Voice en 2015 où il a terminé en quart de finale.

Dans le cadre de la promotion de ce single, l'artiste se dit prêt à venir satisfaire ses compatriotes en live. Cela lui permettra également de s'imprégner de la musique congolaise qu'il aime tant. « C'est mon rêve de jouer au Congo, de me retrouver sur une grande scène au pays. Mais, pour l'instant, je n'ai pas encore les contacts qu'il faut pour que ce rêve se réalise. Ma terre natale me manque vraiment », a-t-il ajouté.

La musique est pour lui un moyen de défense des causes qui lui tiennent à cœur car il chante souvent pour les organismes humanitaires. C'est ce qui explique, sans doute, la sortie prochaine de son nouveau opus intitulé "Toucher les étoiles" où il parle du difficile parcours d'un jeune ambitieux qui souhaite toucher les étoiles malgré les aléas de la vie. « Le message de cette chanson est très simple ; c'est juste pour montrer que tout parcours n'est pas simple. De ce fait, il faut se battre pour y arriver. Je voulais également remercier ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi et qu'il est temps de toucher les étoiles donc le succès », a-t-il lancé.

Le parcours d'Alvy Zamé a commencé en 2002, lorsqu'il quitte le Congo pour rejoindre sa mère et ses trois sœurs en France. Ce n'est qu'à la mort de son père, en 2006, qu'il découvre que ce dernier jouait à la guitare. Ainsi, fan de la musique de Bob Marley, de Tracy Chapman et de Keziah Jones, il décide d'apprendre seul cet instrument musical, afin d'immortaliser son papa.

