Congo-Brazzaville: Evénementiel - Pili-Pili Events, le savoir-faire force l'admiration

De plus en plus concurrentiel, le secteur de l'événementiel est celui dans lequel la créativité reste le maître mot des acteurs pour se démarquer. Consciente de cela, la créatrice de Pili-Pili Events, Aïcha Oponga Péa Abibatou, use d'une diversité de produits pour sublimer ses créations.

Après observation et analyse, Aïcha Oponga Péa Abibatou a déduit que la population congolaise accorde énormément d'importance au mariage coutumier (dot) et symboliquement, les deux époux se font mutuellement boire de la boisson. D'où l'idée de personnaliser les flutes et les cartons d'invitation avec du pagne, en vue de rappeler la culture africaine au cours de l'événement. « J'ai créé un livre d'or que je customise moi-même. Celui-ci permet à chaque invité de laisser ses impressions, ses petites attentions, ses vœux d'autant plus que lors des cérémonies, ce n'est pas toujours évident de rencontrer tout le monde. Un véritable souvenir à se remémorer après le mariage, comme l'album photo », explique la jeune artiste.

Comme matériel, la créatrice utilise du pagne (de la mariée de préférence), de la toile de chute, de la dentelle, des perles, etc. « Si je suis la première au Congo, je n'en sais rien. Mais, je peux affirmer être parmi les premières. A la différence des autres, j'utilise du pagne brut et non du pagne en filigrane », a indiqué Aïcha Oponga.

« Mes créations se nourrissent de ma passion car je n'ai suivi aucune formation là-dessus. Tout ce que je fais, c'est de l'inspiration. Une beauté et une force intérieures qui se traduisent par ces chefs- d'œuvre », a-t-elle avoué.

Jeune Sénégalaise mariée à un Congolais, Aïcha Oponga Péa Abibatou a une formation en marketing et communication. Elle s'est lancée dans l'événementiel grâce à la foi de son époux pour son talent en décoration, organisation et créativité. Elle est installée au Congo depuis 2014. « Tout commence en septembre 2016, où j'ai fait un essai lors de la fête d'anniversaire de naissance de ma fille », se souvient-elle encore avec gaieté. Le succès de cette organisation auprès de ses proches l'a conduite à s'impliquer davantage dans l'événementiel et c'est de là qu'est née la marque Pili-Pili Events qui, aujourd'hui, jouit de ses deux ans d'existence.

Pili-Pili Events, c'est une large gamme de produits et services au nombre desquels l'organisation et la décoration de mariages, de fêtes d'anniversaires et de baptêmes, de cérémonies d'entreprises, la vente d'articles de décoration et de beauté pour les réjouissances. D'où certains échantillons en boutique. En effet, « le local, je l'ai plus mis en place pour permettre aux personnes qui ne souhaitent pas collaborer avec moi pour leurs réceptions de pouvoir se procurer divers éléments afin de sublimer leurs événements, selon leurs choix », a précisé Aïcha Oponga Péa Abibatou, lors de notre entretien.

Notons qu'elle travaille pour des commandes de Brazzaville et Pointe-Noire et se focalise sur le web en vue d'être visible.