Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Les céramistes handicapés appellent à l'aide

Situé au numéro 691 de la rue Bayonne en plein marché Total à Bacongo, le Centre des polios de Brazzaville a en son sein un atelier de céramique géré par une coopérative d'artistes vivant avec handicap physique.

La naissance du modeste atelier remonte à 1991, grâce à l'aide de la Caritas hollandaise. Six potiers et céramistes travaillent d'arrache-pied sans un quelconque soutien, avec des moyens rudimentaires pour faire vivre l'atelier. Leur survie en dépend car c'est leur unique activité pécuniaire. Plus qu'un simple travail à temps plein, avec la peine que cela leur coûte, peine doublée par un faible rendement à cause de la rareté des clients, la céramique est pour les six handicapés physiques une passion.

Ils étaient au départ une vingtaine d'élèves potiers à avoir bénéficié d'une formation ayant duré environ cinq ans, voire plus, auprès de Misère Joseph, un maître en poterie et céramique. Mais beaucoup ont abandonné, ne restant que les six. "Il nous arrive de passer deux semaines entières sans vendre ne fût-ce qu'un article, alors que tous les jours, nous continuons de travailler avec le même entrain", affirme Valdy Nganga, responsable de l'atelier.

Comme œuvres, ils produisent des pots de fleurs, des vaisselles en céramique, des statuettes, des foyers en argile, des bustes, des fresques et portraits de tout genre, fruits, oiseaux, animaux protégés (éléphant, gorille...), etc. Le prix des articles varie entre 1 000 et 100 000 FCFA, ou plus, selon leur qualité et taille. Une autre difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est l'approvisionnement en argile. Il leur faut payer régulièrement des gens qui leur recueillent de l'argile depuis la corniche. C'est pourquoi ils lancent un cri pour solliciter de l'aide de la part des autorités publiques et des mécènes pour la réhabilitation de leur atelier qui devient vétuste et pour qu'ils aient un cadre définitif où ils pourront exposer leurs œuvres de manière permanente.

Par ailleurs, ayant eux-mêmes bénéficié de plusieurs séminaires de formation organisés par différents organismes et associations, ils se dévouent à leur tour de transmettre leurs techniques artistiques à tous. On peut voir, en effet, quelques élèves issus de l'École des beaux-arts qui viennent approfondir leur formation à l'atelier de poterie du Centre des polios de Brazzaville. Depuis le 15 juin jusqu'en septembre, des expositions-ventes de leurs œuvres et celles d'autres artistes sont organisées au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi.