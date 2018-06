Congo-Brazzaville: Musique - Zéblé Ya Pototo, un passionné des rythmes traditionnels congolais

Signalons à propos de Ya Pototo que ce dernier est un habitué de grands événements culturels dans son pays et à l'étranger. Il a participé aux Feux de Brazza, au Festival international des instruments de musique traditionnels (Fiimt'Africa), au Festival Midi en Chine et à d'autres festivals dans des pays comme le Bénin, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Libye et le Sénégal. Auteur de l'album "Kuela Mambou", dernièrement il a réalisé des tournées dans certains pays de l'Asie, notamment en Corée du sud, au Japon, à Singapour et dans plusieurs villes de la Chine. À la sortie de ce périple musical, il a formé le groupe Sanza bonheur à la demande de l'artiste Zao.

L'événement est organisé par l'Institut français du Congo de Brazzaville. En effet, Zéblé Ya Pototo et d'autres musiciens locaux y animent, jusq'au 27 juin, un atelier de musique aux côtés de trois instrumentistes français. Il s'agit de Clément Jeaninet, Clément Petit et Benjamin Flament.

