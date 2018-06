Congo-Brazzaville: Musique - Neuf ans après sa mort, Michael Jackson survit à travers ses sosies

Dans cet album qu'il prépare en studio, on trouve des chants en français, anglais, lingala, zoulou, et puis d'autres langues. Toutefois, il ne cesserait, soutient-il, d'interpréter et de danser les morceaux de Michael Jackson, pour la joie qu'il ressent en le faisant et surtout pour le plaisir du public.

Il commence avec des spectacles de rue, puis sera sollicité de temps en temps pour agrémenter les manifestations festives, les soirées dans les night-clubs et autres grandes cérémonies. Quelques grands moments marquent son parcours. Spectacles à l'Institut français du Congo, à l'occasion de la fête de la musique, et avec l'artiste nigérian Flavour au Palais des congrès. Mais le clou, c'est l'hommage à Michael Jackson organisé au Mémorial Pierre-Savorgan-de-Brazza.

Eloïm doit sa passion pour la danse à son père Godé qui fut l'un des meilleurs danseurs hip hop de Brazzaville des années 1990, pendant que l'émission "Vidéo 45" de Charlie Noël sur "Télé-Congo" était encore en vogue. Rock'n'roll, salsa, reggae, rumba, break dance, le ballet, tous les types de danses modernes et traditionnelles ne leur sont pas, père et fils, étrangers.

