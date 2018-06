Tunisie: « Le gouvernement respectera la décision du Parlement »

Le ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, Mehdi Ben Gharbia, a indiqué fin mai que le communiqué commun rendu public par son département et l'IVD ne signifie aucunement la prolongation du mandat d'exercice de cette instance. «Ce communiqué porte sur les procédures de fin de mandat de l'IVD et les formalités de livraison et de réception des dossiers», avait-il ajouté. «Le 31 mai 2018 marquera l'expiration du mandat de l'IVD et la suspension de son budget», avait-il souligné.

Et d'ajouter: «Le gouvernement s'en tient à la décision du Parlement de ne pas prolonger le mandat de l'IVD». Selon lui, la question ne concerne pas la fin de la mission de l'IVD mais certaines procédures réglementaires comme la sauvegarde de ses archives et la situation de son personnel.

