Tunisie: Nabil Maâloul - « Profiter de la lenteur défensive des Belges »

Le sélectionneur tunisien Nabil Maâloul a sa petite idée sur la manière de contrer la Belgique et son armada de joueurs talentueux: « La défense belge est lente et on va essayer d'en profiter. On va essayer de couper le lien entre De Bryune et Hazard, et les isoler du milieu de terrain ».

Avec une défense avancée

Maâloul dévoile même sa stratégie en annonçant d'ores et déjà que les Aigles de Carthage allaient évoluer avec une défense avancée et que son équipe type allait être remaniée. Ses joueurs sont sur la même longueur d'onde que lui ! « J'espère que nous serons plus offensifs contre la Belgique... », a déclaré pour sa part Yassine Meriah.

« L'Angleterre plus forte que la Belgique »

« Nous devons oublier le premier match contre l'Angleterre. On veut les trois points dans notre deuxième rencontre.

Les Diables rouges sont très forts, mais je pense que l'Angleterre est plus forte que la Belgique », a estimé quant à lui Fakhreddine Ben Youssef. La Tunisie s'appuiera notamment sur les attaquants Wahbi Khazri et Naïm Sliti.