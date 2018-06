Tunisie: Des interrogations en suspens

Discrimination positive : mesure temporaire

Il est à rappeler que 8% des places accordées aux filières les plus demandées au cours de ces 5 dernières années seront désormais attribuées aux bacheliers provenant de villes défavorisées.

Sur les ondes de diverses radios, le ministre de l'Enseignement supérieur, Slim Khalbous, a indiqué que cette mesure est temporaire et qu'elle n'est pas définitive. « Elle représente un coup de pouce pour ces élèves démunis qui n'ont malheureusement pas eu les mêmes chances que ceux qui sont dans des régions plus favorisées et n'ont sans doute pas été bien encadrés. Ce sont des jeunes qui ont eu plus de difficultés et relevé plus de défis. C'est une mesure d'encouragement ». « Ce sont des tentatives louables, afin de concrétiser la discrimination positive qui est un principe constitutionnel », a-t-il déclaré.

Ces mesures ne laissent pas l'opinion publique indifférente. L'usage par le ministre de l'appellation « filières nobles » a suscité l'indignation de beaucoup de jeunes, et que le ministre finira par clarifier dans une tribune publiée dans un journal électronique en prétendant n'avoir « jamais parlé de filières nobles, mais de filières les plus demandées ». Le conseil de l'Ordre des médecins a exprimé sa réticence à travers les médias mais aucune position officielle n'a été prise jusque-là.

Etudes payantes pour les étudiants étrangers ?

Si tous les regards sont dirigés vers cette question de la discrimination positive, l'autre mesure, moins débattue, concernant les études payantes dans l'université publique pour les étrangers n'est pas moins contraignante et discutable.

Bien que personne n'en parle, cette décision ouvre la porte à plusieurs interrogations et hypothèses qui sont restées en suspens, n'ayant pas été élucidées par le ministre de l'Enseignement supérieur ni par les services concernés de son département que La Presse a tenté de joindre sans succès.

Cette mesure est susceptible, en effet, de renflouer les caisses du ministère de l'Enseignement supérieur en ces temps de crise économique mais qu'en sera-t-il des conventions bilatérales qui permettent aux étudiants tunisiens de poursuivre leurs études dans des universités étrangères (notamment européennes et maghrébines) gratuitement ? Cette nouvelle mesure ne risque-t-elle pas de compromettre ces accords ?

La gratuité des études n'est-elle pas une forme de diplomatie « éducative et scientifique» entre les Etats ? Ne sert-elle pas, quelque part, le rayonnement des universités tunisiennes et des diplômes tunisiens, dont l'image se dégrade d'année en année ? Toutes ces questions rendent l'avenir plus flou pour nos étudiants et entraînent plus d'ambiguïté dans un système qui peine à reprendre son souffle et à rayonner de nouveau.