Tunisie: Et si la Tunisie attaquait... ?

L'heure est maintenant de jouer au football et cesser de faire des déclarations déplacées et irréelles.

Le repli défensif de Carrasco est pointé du doigt et les joueurs du Panama ont été assez menaçants sur les côtés. La titularisation de Naguez et la position de Sellili sur le côté gauche seront des armes efficaces pour contecarrer les manœuvres belges.

L'objectif est difficile mais sur le terrain tout est possible, surtout que la Croatie, la Suisse et le Mexique ont réalisé des résultats flatteurs dans ce Mondial qui s'annonce plus que jamais indécis et équilibré.

