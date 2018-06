Tunisie: Audace mesurée, quand même!

C'est ce que tous les Tunisiens souhaitent car on en a marre de faire de la figuration dans le giron des grands. Cela fait exactement quarante ans que ça dure avec un seul tour et puis «ciao»!

Il y a quelques jours, exactement après la défaite de l'Egypte et du Maroc respectivement devant la Russie (1-3) et le Portugal (0-1), Christophe Dugarry, l'ancien joueur de l'équipe de France, n'a pas mâché ses mots à l'égard des équipes africaines (et arabes) sur un plateau de télévision. Il était révolté à propos de la «timidité» de nos équipes nationales à chaque fois qu'elles prennent part à une phase finale de la Coupe du monde. Il s'est posé la question ouvertement : «A quand la victoire de l'une de ces équipes qui ont pourtant les moyens de le faire ?».

Eh bien tout un chacun parmi nous se pose cette question à laquelle on n'arrive pas à trouver une réponse convaincante à ce jour. On a beau nous dire à chaque fois que l'écart entre nos équipes africaines ou arabes et celles de l'Europe ou de l'Amérique latine est trop grand pour permettre d'espérer des exploits à leur détriment, mais c'est trop peu convaincant. Ce qui nous manque au fait c'est un peu d'audace, un peu de culot même et beaucoup de confiance en nos moyens.

Pourtant, nos héros de 1978 ont donné plus d'une leçon à ce propos. Mais la peur d'affronter les grands et celle de perdre dans les phases finales de la coupe du monde barrent toujours la route devant les nôtres.

Alterner les blocs bas et haut

Quand on voit comment la Croatie a malmené l'Argentine de Messi (3-0) qui n'est autre que la finaliste de la précédente édition ou comment le Mexique a damé le pion à l'Allemagne (1-0) championne du monde en titre (avec la manière par-dessus le marché), on ne peut que s'aligner sur l'interrogation plausible de Christophe Dugarry.

Aujourd'hui on exige un tempérament de guerrier. Celui d'un guerrier intelligent comme notre ancêtre, le stratège Hannibal. Ne sommes-nous pas les «Aigles de Carthage» ?

On est loin d'inciter notre équipe nationale à jouer son va-tout au risque de se casser la gueule par un jeu farfelu et trop audacieux. Nos adversaires, qui joueront sûrement d'une manière très réfléchie, savent que nous avons les mêmes ambitions qu'eux. Et ils doivent avoir déjà mis en place une stratégie pour contrecarrer notre «fougue» prévue en début de match. Il faut faire gaffe sur ce point.

Ce qui rassure un peu dans ce match, c'est que nous aurons affaire à une équipe technique contrairement au premier match où l'Angleterre, outre ses qualités techniques confirmées, était intraitable sur le plan physique et athlétique. C'est au moins cela de gagné et qui donne le droit à une lueur d'espoir dans cette cruciale deuxième rencontre.

Pour ce faire, Nabil Maâloul projette, d'après ses déclarations, de revenir à la prudence mesurée et à la bonne couverture face aux redoutables Lukaku, Hazard, De Bruyne et consorts qu'il faudra absolument priver d'espaces et d'initiatives. La réussite dans les duels qui a terriblement fait défaut contre l'Angleterre se doit, elle aussi, d'être au rendez-vous. C'est là où la bravoure de nos «guerriers» peut être réellement vérifiée.

Mais la prudence, qui sera traduite par un bloc bas soutenu à chaque fois que l'adversaire est à l'initiative, doit rapidement se transformer en une audace «effrontée», percutante et en surnombre au moment de faire le jeu dans les opérations offensives. Et c'est là où le bloc bas ou la prudence défensive devra se transformer en bloc haut. D'abord pour récupérer le ballon pris pour opérer des assauts offensifs articulés rapidement et en masse afin de déverrouiller la défense belge qui n'est pas impénétrable. Alors ne faites pas vos valises comme les autres et faites-nous rêver encore !