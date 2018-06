Tunisie: La Tunisie peut créer la surprise !

Les médias belges ont récemment appelé leurs favoris à ne pas sous-estimer les Aigles de Carthage. Ce sont des adversaires qu'il faut respecter selon les médias, capables de créer de désagréables surprises qui risquent de tout faire basculer. L'équipe tunisienne, selon la même source, mise sur la tactique, se distingue par un jeu collectif et elle est bien organisée sur le plan défensif.

Moez Hassen rend hommage à Nabil Maâloul

Blessé lors de la première rencontre de l'équipe nationale face à l'Angleterre dans le cadre de la Coupe du monde, le gardien de but tunisien Moez Hassen a été contraint de quitter officiellement la compétition à cause d'une luxation au niveau de l'épaule.

Moez Hassen a laissé derrière lui la sélection et s'est dirigé vers Nice pour y subir une intervention chirurgicale, mais cela ne l'a pas empêché de poster un message pour rendre hommage à son coach Nabil Maaloul. «Coach merci à vous de m'avoir permis d'accéder à un rêve pour tout footballeur qui est de jouer la plus belle compétition avec l'équipe nationale qui, sans vous, ne serait pas arrivée à ce stade de la compétition», a écrit le joueur de Châteauroux sur son compte Twitter. Quelques heures plus tôt, Maâloul a posté un tweet, remerciant Moez Hassen pour «ce qu'il a apporté à l'équipe nationale».

Les Tunisiennes parmi les plus belles supportrices

A chaque édition de la Coupe du monde, les tribunes s'embellissent avec des supportrices venant des quatre coins du monde. Le Mondial de Russie a été marqué par une forte présence de supportrices tunisiennes venues soutenir l'équipe nationale et qui ont attiré l'attention par leur beauté, surtout lors du match Tunisie-Angleterre, disputé lundi 18 juin dans le cadre de la première journée du groupe G. Sur les réseaux sociaux, les photos des Tunisiennes ont été massivement partagées avec celles des Brésiliennes, des Péruviennes, des Allemandes, des Russes, des Mexicaines, des Colombiennes et des Iraniennes.

Compétences tunisiennes au sein de la Fifa

Les compétences tunisiennes sont de nouveau présentes au sein des équipes de travail de la Fédération internationale de football (Fifa), à l'occasion du Mondial 2018 en Russie, à travers la présence de Mahmoud Hammami, dans la commission de discipline, et de Mondher Chaouachi, dans celle des médias.

Une présence qui en dit long sur le parcours et les compétences des deux hommes qui ont travaillé ensemble pendant des années au sein de la Fédération tunisienne de football et de la confiance dont ils jouissent au sein de l'instance du football mondial.

Membre de la commission de discipline de la Fifa, Mahmoud Hammami est une personnalité qui a assumé des responsabilités sportives depuis le début des années 2000 en occupant le poste de trésorier de la FTF pendant deux mandats (de 2001 à 2010), une période dorée du football tunisien avec un titre de champion d'Afrique en 2004 et deux qualifications à la Coupe du monde en 2002 en Corée du Sud/Japon et en 2006 en Allemagne, ainsi qu'une participation aux Jeux olympiques 2004 à Athènes.

Sa formation dans le domaine des sciences économiques et juridiques l'a beaucoup aidé à être au fait des mécanismes du travail administratif et de la gestion financière, ce qui l'a prédisposé à occuper des postes au sein des instances sportives tunisiennes, africaines et internationales. Après avoir occupé le poste de secrétaire général du Comité national olympique tunisien, il cumule actuellement le poste de secrétaire général de l'Union nord-africaine de football, de membre du jury du Tribunal d'arbitrage sportif et d'instructeur auprès de la Fifa et de la CAF.

Reconduit au sein de la commission de discipline de la Fifa

Concernant son expérience au sein de la commission de discipline de la Fifa, Mahmoud Hammami déclare à Moscou : «J'ai rejoint cette commission en 2015 et j'ai été reconduit en 2017 pour un nouveau mandat de quatre ans... Notre travail consiste à étudier les cas disciplinaires selon les rapports parvenus de la commission des compétitions... La commission se réunit quotidiennement en présence d'au moins trois membres... Et aucun d'entre nous ne peut trancher dans les dossiers disciplinaires concernant son pays».

«Au moment de l'examen des dossiers, la commission exige des rapports détaillés de la nature des erreurs commises par le joueur, le dirigeant ou le public, avant de prendre des sanctions selon les statuts et le Code disciplinaire de la Fifa... On peut parfois recourir le cas échéant aux séquences vidéos ou exiger l'ouverture d'une enquête... La commission a aussi un rôle régulateur en rectifiant par exemple une faute d'arbitrage à travers le retrait d'un carton jaune ou rouge de l'actif d'un joueur innoccenté pour l'attribuer à l'autre joueur fautif... Cela fait partie de nos prérogatives, et nos décisions peuvent faire l'objet de réserves».