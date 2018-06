Tunisie: Ce que Chebbi n'a pas dit

«L'écriture est pour moi un outil qui restitue à l'histoire sa mémoire occultée». C'est en ces termes que l'écrivain Lotfi Chebbi a ouvert la rencontre qui lui a été consacrée jeudi 21 juin par la Maison du Roman à la salle Sophie-Goulli, à la Cité de la culture, pour débattre de la question «Aboul-Kacem Chebbi à travers le roman».

Cette rencontre coïncide avec la parution du dernier ouvrage de l'auteur intitulé «Ce que Chebbi n'a pas dit» et se présente sous forme d'un ensemble de dialogues entre l'écrivain et l'esprit de plusieurs poètes disparus, dont Aboul-Kacem Chebbi, Mahmoud Darwich, et ce, après une étude approfondie de leurs œuvres.

L'auteur s'est interrogé sur plusieurs problématiques avant d'entamer l'écriture de ce roman, à l'instar du «sens de l'écriture», du «rôle de l'écrivain», de «la douleur de l'acte d'écrire»... Les réponses à ces problématiques que l'auteur s'est posées se sont déclinées en termes d'amour et de passion pour l'écriture elle-même , de réalisation d'un rêve vieux de plusieurs années, d'une altercation vaine avec le temps et d'un report vain aussi de la mort et du suicide.

A l'occasion de cette rencontre, l'écrivain Lotfi Chebbi n'a pas manqué de dédier son ouvrage à son oncle disparu qui a été son premier soutien dans son aventure littéraire, aussi bien sur le plan de la lecture que sur le plan de l'écriture, et qui a de tout temps rêvéde lui lire son premier ouvrage, mais la mort en a voulu autrement.