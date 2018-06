Tunisie: L'heure de vérité

Trève de balivernes à présent, le sélectionneur national doit remettre les pieds sur terre et cesser d'emmener le peuple en bateau.

Droit au but

La question est de savoir si l'équipe de Tunisie a vraiment les moyens de venir à bout de la Belgique. Selon le sélectionneur national, le jeu technique des Belges sied mieux à notre onze national. Nabil Maâloul a, semble-t-il, l'intention de rectifier son onze de départ. Il a évoqué deux possibles changements, en défense et au milieu du terrain. Il est fort possible que Ben Alouane remplace Syam Ben Youssef au niveau de l'axe central et que Seïfeddine Khaoui prenne la place de Sliti. Dans ce contexte, Badri retrouverait son couloir gauche de prédilection. Le plus important dans tout cela est que l'animation offensive soit au rendez-vous. Au-delà des noms et de la formation rentrante qui aura la préférence du sélectionneur national, c'est le résultat final qui va compter. L'équipe de Tunisie devra aller droit au but. Elle est tenue de jouer intelligemment.

L'heure de vérité a sonné pour elle. Nous voulons voir une sélection nationale active sur le front de l'attaque et des joueurs se battre comme des gladiateurs. On pense que Nabil Maâloul et ses joueurs ont certainement vu le Maroc et l'Iran à l'œuvre face respectivement au Portugal et à l'Espagne. Nous nous attendons à une réaction de la sorte de la part de Khazri, Ferjani Sassi et leurs coéquipiers. Et même si le résultat ne suit pas, ce que nous ne souhaitons nullement, nous aurons quand même l'esprit tranquille du devoir accompli. Après tout, la Belgique est la troisième meilleure équipe du monde derrière l'Allemagne et le Brésil. Le discours de Nabil Maâloul doit donc changer.

Le moment est venu de savoir parler aux joueurs, de leur communiquer des ondes positives. Nous voulons voir les nôtres se défouler, se donner du plaisir et jouer sur leur valeur. Le résultat suivra et nous croisons les doigts pour notre sélection nationale. Pour arriver à l'objectif escompté, il faudra que la bande à Nabil Maâloul sue et aille au charbon. Les joueurs n'auront d'autre alternative que de traiter d'égal à égal avec la Belgique. Le choix est irrévocable et pourvu que l'efficacité soit au rendez-vous. Allez-y les gars, faites ce que le peuple tunisien attend de vous. Ne manquez surtout pas le rendez-vous de tout à l'heure. Pourvu que le rêve se poursuive !