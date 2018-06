Madagascar: Jean Ravelonarivo - Candidat déclaré à la présidentielle

La course à l'élection présidentielle est maintenant relancée. L'émulation entre… Plus »

Il s'est ainsi référé à l'indice de perception de la corruption de « Transparency international ». « Quand j'étais nommé Premier ministre, Madagascar se trouvait au 146e rang, en partant, le pays se trouvait au 121e rang, actuellement on est au 161 e rang ». Notons que Jean Ravelonarivo est né à Sadakadomo-Berevo dans le district de Belo-sur-Tsiribihina, région Menabe. Il est membre fondateur du Rotary Club Antananarivo et gouverneur du rotary international district 9220 de 2013 à 2014. En outre, en 2017, ce chef d'entreprise a créé l'association MAMATSI (Madagasikara an'i Malagasy TSIrairay) ainsi que le parti politique ABA (Antokom-BAhoaka Malagasy).

Lutte contre la corruption. Jean Ravelonarivo n'a pas manqué, à cette occasion, de donner un aperçu des grands axes de son programme. Il s'agit, entre autres, de la lutte contre la pauvreté, l'insécurité, la préservation et la défense de l'unité nationale, de la souveraineté nationale, des richesses du pays et des frontières, la continuation du processus de réconciliation nationale ainsi que la décentralisation effective. Sans oublier pour autant la lutte contre la corruption. Sur ce point d'ailleurs, il a tenu à rappeler que la corruption n'a pas été si alarmante qu'actuellement.

L'ancien Premier ministre Jean Ravelonarivo a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle, hier, en son domicile, à Ivato. Toujours à propos des élections, il a laissé entendre qu'il ne trouve pas d'inconvénient qu'elles soient anticipées ou autrement. Toutefois, il a tenu à souligner que ces élections devraient être transparentes et libres. Lors de son intervention, l'ancien Premier ministre a fait savoir : « J'ai gardé le silence, et ce, depuis que je n'étais plus à la tête du gouvernement », tout en soulignant au passage : « Nous n'avions pas fomenté des troubles ». Et lui d'enchaîner : «A partir de ce jour (lire hier), je vais commencer à parler ». Effectivement, il l'a fait. Le général de brigade aérienne a ainsi déclaré qu' « ensemble nous allions apporter les changement dans ce pays ».

