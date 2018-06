Madagascar: Football / THB Ligue des champions - Un sulfureux JET-Elgeco au Vélodrome !

La THB Ligue des champions entame sa seconde journée ce dimanche sur les quatre sites prévus. Et après un tour de chauffe qui a permis aux ténors de se rassurer, la compétition va pouvoir s'animer notamment à Antsirabe où l'on verra le choc entre Elgeco Plus et JET Mada qui serait, de l'avis des férus de football, la finale de ce groupe à Antsirabe.

JET Mada- Elgeco Plus. C'est la superbe affiche de ce week-end dans un stade Vélodrome d'Antsirabe qui va être trop exigu pour contenir toute une foule, car outre les Antsirabéens, Elgeco Plus va faire le déplacement avec une bonne centaine de supporters conduits par leur meneur en l'occurrence Ronaldo et ses fantasques.

De son côté, JET Mada va aussi mobiliser toute sa troupe s'agissant du match à ne pas perdre pour espérer terminer dans les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale.

Sur le papier, on assistera à l'opposition de deux générations avec les anciens des Barea tels Dino, Bela et Bila pour Elgeco et Tsito, Carlos, Tsiry et le gardien Joma pour JET Mada.

Des arguments. Entre les deux clans, on notera Johnny, le tour défensif et des Barea et d'Elgeco Plus. C'est dire que la rencontre s'annonce plus équilibrée même si Elgeco possède encore deux atouts de taille en l'occurrence le gardien de la sélection d'Analamanga, Ando, mais aussi le buteur Safidy.

Et sur ce chapitre, JET a aussi des arguments à faire valoir notamment son libéro, Tsalo, dont la petite taille est inversement proportionnelle à son immense talent surtout qu'il ne lâche rien. On y ajoute pour le compte de cette jeune équipe, l'expérience de deux anciens dont Dominique et Solo, on mesure mieux la difficulté d'Elgeco pour venir à bout d'une telle équipe.

En clair, ce JET Mada- Elgeco Plus au Vélodrome s'annonce comme le match à ne pas rater de cette THB Ligue des champions. Rendez-vous donc à Antsirabe.