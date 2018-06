Madagascar: Ambositra-insécurité - Les « dahalo » opèrent actuellement dans les périphéries urbaines

La course à l'élection présidentielle est maintenant relancée. L'émulation entre… Plus »

Après quelques rudes accrochages entre les poursuivants et ces bandits qui ont fait usage de leurs armes, blessant le propriétaire , sept bovidés ont été récupérés, deux perdus de vue et les voleurs n'ont pu emporter que trois. La population craint à nouveau un retour imminent de ces malfaiteurs. Mais auparavant, ces bandits avant d'attaquer le village d'Ambalamahasoa, avaient lancé un ultimatum, comme quoi ils viendront attaquer le village, dimanche dernier. N'ayant pas sévi le jour prévu, ce n'est que le 20 juin que les bandits ont mis en exécution leur menace.

La tension est montée d'un cran au sein de la population d'Ambositra, ces derniers temps, avec les attaques des « dahalo » qui se sont produites assez fréquemment. Acela s'ajoutent également ces détrousseurs de plus en plus nombreux qui opèrent dans les différents quartiers dès la nuit tombée . Pas plus tard que dans la nuit du 20 juin dernier, une attaque des « dahalo » s'est produite dans le village d'Ambalamahasoa située à l'ouest d'Ambositra à seulement quelques bornes de la brigade de la gendarmerie où 12 bovidés ont été volés par ces bandits de grand chemin.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.