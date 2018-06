Madagascar: La campagne électorale est relancée

Andry Rajoelina est maintenant en train de réaliser le dessein qu'il envisage depuis son retour au pays. Il est candidat à l'élection présidentielle et il a un programme qui a été mûrement réfléchi, l'IEM. Ses premiers contacts avec la population l'ont conforté dans son désir de revenir au pouvoir. Il a pu constater, au cours de ses déplacements en provinces, sa cote de popularité. Le régime a tout fait pour le faire trébucher, mais sa volonté est restée la même. Les deux mois de contestation sur la place du 13 mai ont changé la donne. Le pouvoir ne peut plus lui mettre des bâtons dans les roues.

La course à l'élection présidentielle est maintenant relancée. L'émulation entre l'ancien président de la Transition et l'actuel Chef de l'Etat reprend de plus belle après la parenthèse des deux mois de contestation ayant fait vaciller le régime. L'objectif des deux hommes est le même : gagner la bataille de l'opinion en occupant le terrain.

