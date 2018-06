Madagascar: « Paositra Malagasy » - Grande marche de promotion hier à Alarobia

Pas de grève pour la « Paositra Malagasy ». Cet établissement garde toujours sa position de leader sur le marché intérieur, selon les employés, qui ont tenu une manifestation hier, à Alarobia.

Si les employés du MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique) poursuivent leur manifestation à Antaninarenina, ceux de la « Paositra Malagasy » ont voulu montrer que leurs activités se poursuivent avec de plus en plus d'innovations. « Il est vrai que nous sommes sous tutelle du MPTDN et que nos bureaux sont situés côte à côte à Antaninarenina. Mais leur manifestation contre le nouveau ministre ne nous concerne pas directement. Nous voulons montrer aujourd'hui à nos clients que la 'Paositra Malagasy' reste fonctionnelle avec toutes ses offres. », ont affirmé les représentants du personnel de la « Paositra Malagasy », lors de leur manifestation à Alarobia. En effet, une grande marche a été organisée à Alarobia, avec la participation du nouveau Directeur général de l'établissement, Augustin Rakotomalala, dans le dessein de montrer au public que la « Paositra Malagasy » poursuit ses activités.

Promotion. La « Paositra Malagasy » a saisi l'occasion pour présenter ses offres, dont la plupart restent méconnues par la majorité à Madagascar. Si les diverses manifestations sur les lieux publics attirent aujourd'hui l'attention de tous, cette société en profite pour se faire connaître davantage, dans un objectif commercial. Elle a mis en avant ses services postaux, ses services financiers postaux comme les transferts d'argent, ses offres de comptes épargne et ses services technologiques comme les « cyber-paositra ». D'après ses représentants, la « Paositra Malagasy » se lance également dans le transport de personnes et de marchandises, avec l'agence Transpost. « Nos offres sont de plus en plus diversifiées. Des salles de visioconférence et des salles de jeux sont même disponibles à la location dans certaines villes comme Mahajanga. Grâce à l'innovation et à l'appropriation des nouvelles technologies, la 'Paositra Malagasy' reste leader dans son domaine d'activité », a soutenu le DG Augustin Rakotomalala. Bref, cet établissement prévoit encore de mettre en œuvre des projets de développement de ses activités, jusqu'au-delà des frontières du territoire national.