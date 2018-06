Madagascar: BFV / Société Générale - Un large choix d'offres au SIM

La course à l'élection présidentielle est maintenant relancée. L'émulation entre… Plus »

Ainsi, nous comptons offrir aux visiteurs un large choix d'avantages exclusifs afin d'une part de marquer nos 20 ans de partenariat avec le public et d'autre part de démontrer notre engagement au secteur industriel et à l'économie du pays », explique-t-on auprès de la banque qui attend les visiteurs dans un stand de 36m² où une équipe expérimentée accueille les visiteurs. Un distributeur automatique de billets (DAB) pour les retraits instantanés y est également disponible.

C'est encore le cas au Salon de l'Industrie de Madagascar (SIM), où une fois de plus, elle propose aux particuliers et aux professionnels un large choix de produits et services bancaires adaptés à tous les besoins. «Durant le salon, BFV-Société Générale place le client au centre de ses préoccupations en l'accompagnant dans les différentes démarches de la réalisation de son projet.

