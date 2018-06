Madagascar: Mois de l'Enfance - Grand concert pour les « Zanaka malala »

La course à l'élection présidentielle est maintenant relancée. L'émulation entre… Plus »

Cette représentation a un objectif socio-culturel bien défini sur le plan social. La sensibilisation au respect des droits des enfants, lesquels sont l'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux, dont le plus important est la Convention relative aux droits de l'Enfant(CIDE), adoptée par l'Assemblée générale des Nations uniesle 20 novembre 1989. A rappeler que les droits des enfants sont les droits de la personne qui s'appliquent à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Le chœur d'Hommes du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga aimerait marquer de son empreinte la célébration du mois de l'Enfance 2018, un concert inédit demain baptisé « Zanaka malala » ou enfants bien-aimés au Temple d'Ambatonakanga. Sur le plan culturel, « Lehilahy Midera » fera découvrir des cantiques pour enfants tirés du recueil protestant FFPM qui risquent d'être oubliés faute de les chanter de nos jours comme « Rankizy izay mivory » et « Ry Jeso Zaza Masina O » de J.S. BACH et autres titres du XVIIe au XIXe siècle.

