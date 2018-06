Tunisie: Mondial 2018 - La Tunisie à l'assaut de la Belgique, programme du jour

Le deuxième match de la poule G opposera ce samedi, la Tunisie et la Belgique, deux sélections qui ont… Plus »

Ce samedi, les équipes du groupe F s'affrontent avec la belle équipe du Mexique, tombeur des Allemands (1-0) il y a une semaine, qui rencontre une Corée du Sud qui n'a pas convaincu. Le favori Allemand est obligé de gagner contre la Suède, qui s'est bien sortie de la rencontre face à la Corée du Sud (1-0). L'Allemagne n'a déjà plus le choix. La Mannschaft se doit de l'emporter face à la Suède. La tâche ne s'annonce toutefois pas aisée pour les hommes de Joachim Löw, qui auront un œil sur le match des Mexicains contre la Corée du Sud plus tôt.

Trois matches, trois enjeux, et un programme particulièrement intéressant. Ce samedi de Coupe du monde s'annonce plein de promesses. Dès 12 heures GMT, la Belgique affronte la Tunisie pour un match a priori déséquilibré. La sélection tunisienne disputera ce samedi un match décisif dans son parcours du Mondial 2018. Après une première prestation face à l'Angleterre qui a laissé tout un peuple sur sa faim, les joueurs tunisiens auront beaucoup à se faire pardonner aujourd'hui. Un résultat nul face à la Belgique sera considéré comme une défaite et éliminerait quasiment la Tunisie de la course pour une place en huitièmes de finale. Les tunisiens veulent voir du jeu aujourd'hui, ils veulent une équipe portée vers l'avant et qui tente de remporter les points de la victoire. Face à des joueurs belges très forts techniquement et sur le plan physique, Nabil Maaloul aura cet après-midi un gros défi tactique à relever.

