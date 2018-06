Tunisie: Mondial 2018 - Belgique-Tunisie - Le même 11 que face au Panama

Le deuxième match de la poule G opposera ce samedi, la Tunisie et la Belgique, deux sélections qui ont… Plus »

Après sa victoire inaugurale contre le Panama, la Belgique va essayer de faire coup double lors de l'affiche de samedi du Mondial 2018 contre la Tunisie (qui a commencé par une défaite contre l'Angleterre). Les Belges ont parfaitement réussi leur entrée en matière dans cette Coupe du monde 2018 en s'imposant largement face au Panama (3-0). Si l'adversaire panaméen semblait sur le papier la nation la plus faible du groupe, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont su pratiquer un jeu agréable et marquer trois buts, de quoi faire jalouser nombre d'équipes favorites depuis le début de la compétition.

