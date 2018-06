Tunisie: Mondial 2018 - La Tunisie avec Saîf-Eddine Khaoui face à la Belgique

Le deuxième match de la poule G opposera ce samedi, la Tunisie et la Belgique, deux sélections qui ont connu des fortunes diverses lors de leur premier match. Les Aigles de Carthage ont cédé dans les dernières minutes face à l'Angleterre et sont déjà sous la menace de l'élimination. Une nouvelle défaite face à la Belgique pourrait être synonyme d'élimination pour les hommes du sélectionneur Nabil Maâloul. Le sélectionneur de la Tunisie croit en ses chances face à la Belgique et semble avoir un plan. Il a ainsi annoncé vouloir miser sur la lenteur supposée de la défense belge, et devrait procéder à un renouvellement de son 11 titulaire. Titulaire lundi lors de la défaite (1-2) contre l'Angleterre, Naim Sliti prend place sur le banc. Il est remplacé par Saîf-Eddine Khaoui.

