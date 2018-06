Cote d'Ivoire: Lutte contre la fraude fiscale et douanière - La DGI et la Douane installent un comité

Les impôts et les douanes constituent d'importantes régies financières pour l'État ivoirien qui, en 2018, prévoit un budget de plus de 6 756 milliards de Fcfa.

La fraude douanière et fiscale- difficile à estimer, comme il le soutient- constitue une menace pour l'économie ivoirienne. «Tous les deniers publics doivent être collectés conformément aux dispositions légales et réglementaires », a rappelé Da Pierre.

Les directeurs généraux adjoints des deux administrations ont été désignés pour coprésider ce comité. Qui, pour Ouattara Sié Abou, devra être « opérationnel » et non venir alourdir les dispositifs existants en matière de lutte contre la fraude.

Ce comité conjoint aura pour missions de favoriser la collaboration et l'échange des informations et des méthodes de travail, d'initier et de mener des actions communes de lutte contre la fraude et des formations aux techniques appropriées.

Pour mener à bien cette mission, une convention portant installation du Comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière (Ccalffd) a été signée, hier, au Plateau, par le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou et son homologue de la Douane, le colonel-major Da Pierre.

C'est un commando d'une vingtaine de personnes, issue des Directions générales des impôts (Dgi) et des Douanes, qui aura la lourde charge de lutter contre la fraude fiscale et douanière en Côte d'Ivoire.

