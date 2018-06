Cote d'Ivoire: CAN Maracana "Abidjan 2018" - Voici les 15 nations retenues

On connaît depuis le vendredi 22 juin 2018, la liste des 15 nations qui prendront part à la 7è édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de Maracana «Abidjan 2018».

La "short list" a été dévoilée par le président de la Fédération internationale de maracana et associations (Fimaa), l'Ivoirien Bleu Louhan Charlemagne, en marge de la réunion ordinaire du Comité exécutif de ladite fédération qui s'est tenue le vendredi 22 juin 2018, au Golf Hôtel d'Abidjan-Cocody, à la Salle Hending.

Double tenante du titre (sénior et super sénior) à Bamako en 2017, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 7è édition, sera une fois de plus candidate à sa propre succession. Sur l'ensemble des 15 pays qui prendront part à cette Can, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, la Rd Congo, la France et la Chine seront à leur première participation. On retrouve par contre de vieux habitués de la compétition tels le Mali, le Togo, le Bénin et le Niger.

Contrairement à la 1ère édition qui s'était déroulée dans le district autonome de Yamoussoukro, la 7è édition aura lieu à Abidjan avec pour site d'accueil de la compétition, le Palais des sports de Treichville. La Can de Maracana «Abidjan 2018» se déroulera en septembre 2018.

Les 15 pays participants:

Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Mali, Rd Congo, Tunisie, Guinée, France, Canada, Niger, Togo, Gabon, Cameroun, Chine.