Sahara Occidental: La solidarité en faveur du peuple sahraoui s'enrichit avec un réseau international de parlementaires

«Il faut mieux mobiliser, mieux informer et obliger le respect du droit des peuples d'être», a-t-il dit, appelant les parlementaires à interpeller leurs gouvernements sur leur «complicité» au sujet des réfugiés sahraouis qui se trouvent en Algérie depuis plus de 40 ans.

Pour sa part, le président du Parlement sahraoui, Khatri Eddouh, a salué la mise sur pied de ce réseau qu'il considère comme «un pas très important» en faveur de la cause sahraouie, dont le grand défi est de faire connaître la voix du peuple sahraoui pour le recouvrement de son indépendance et de sa liberté.

Au cours de ses travaux, animés par la cheville ouvrière Régine Villemont, présidente de l'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD), plusieurs parlementaires ont intervenu pour réitéré leur soutien à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental,territoire non autonome, occupé de force par le Maroc depuis 1976 et dont toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu recommandent l'organisation d'un référendum d'autodétermination.

Le réseau international des parlementaires pour l'autodétermination du Sahara occidental, rappelle-t-on, est une plateforme qui a pour but d'être un espace d'échange, en lien avec les divers intergroupes, les associations de soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui, et avec les

