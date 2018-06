Algérie: La 5è session du dialogue bilatéral algéro-américain sur les questions de sécurité jeudi à Alger

La 5ème session du dialogue bilatéral algéro-américain sur les questions de sécurité se tiendra à Alger le 28 juin 2018, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

M.Abdelkader Messahel, Ministre des Affaires Etrangères et M. John Sullivan Secrétaire d'Etat Adjoint des Etats Unis d'Amérique procèderont à l'ouverture officielle des travaux de cette session qui porteront sur "un échange de vues et d'analyse sur la situation politique et sécuritaire au Maghreb et au Sahel ainsi que sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris les menaces que font peser l'extrémisme violent, le retour des combattants terroristes étrangers et le crime organisé transnational", précise le communiqué.

La question de la migration illégale et des dangers qu'elle véhicule feront également l'objet d'un examen approfondi à cette occasion, ajoute la même source.

Les travaux seront précédés d'un entretien entre MM. Messahel et Sullivan au cours duquel ils passeront en revue l'état de la coopération bilatérale et les questions politiques régionales et internationales d'intérêt commun.

Il est à rappeler que les deux pays entretiennent ce dialogue depuis de nombreuses années.