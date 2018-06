Nigeria: Mondial 2018 - Grâce au Nigeria, toute l'Argentine y croit

- Des pays africains comme le Sénégal, le Nigeria et le Maroc qui disposent d'un grand contingent de… Plus »

« Un doublé de Ahmed Musa contre l'Islande l'a fait devenir l'idole de tous les Argentins pour un jour : on a encore une chance d'aller en huitièmes, mais attention : il faudra les battre ! », prévient le journal dans ses colonnes. Et une source proche du groupe argentin précise dans les colonnes du média Clarin. « On s'est tout dit, sur un bon esprit, avec la manière. On va voir ce que ça va donner. C'est notre dernière balle, et nous ne pouvons pas la gâcher ».

Humiliée par la Croatie (3-0), l'Argentine était le supporter N°1 du Nigeria qui affrontait l'Islande vendredi. Et la victoire des Super Eagles a redonné l'espoir au pays de Messi. D'après le média argentin La Nacion, dont les écrits sont relayés par Foot Mercato, des cris de soulagement ont été entendus dans le camp de base argentin pendant le match à chaque but du Nigéria.

