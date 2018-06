Tunisie: CM 2018 - Tunisie / Nabil Maâloul - « Prendre une débâcle 5 à 2, c'est ridicule »

Ce samedi en début d'après-midi, la Belgique affrontait la Tunisie pour la deuxième journée du groupe G du Mondial 2018. Une rencontre au cours de laquelle les Diables Rouges ont démontré toutes leurs qualités offensives...

La sélection tunisienne a lourdement payé aujourd'hui face à la Belgique ses nombreuses fautes défensives commises tout au long du match de la deuxième journée du groupe G. Les tunisiens, qui ont mieux joué que face à l'Angleterre, ont été battus sur le large score de cinq buts à deux. Le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Maâloul, s'est excusé auprès des «supporters tunisiens présents dans le stade» après la «débâcle» contre la Belgique.

«Comme nous nous y attendions, cela a été un match extrêmement difficile (2-5), extrêmement dur. Dès le tirage au sort, on savait que la Belgique serait un adversaire extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que les Belges sont supérieurs. Mais nous tenons à présenter nos excuses aux supporteurs tunisiens nombreux dans le stade, nous avons fait de notre mieux, nous tâcherons de nous améliorer à l'avenir, » a expliqué Nabil Maâloul, sélectionneur de la Tunisie.

Concernant le penalty, le technicien tunisien dira : « Je n'ai pas vu la séquence en vidéo mais si la VAR dit qu'il y avait faute, pour moi c'est bon. Et même si le penalty n'avait pas été accordé, l'équipe belge aurait pu marquer plus de buts s'il n'y avait pas eu notre gardien qui a très très bien joué. Sur notre premier match on nous a reproché de mettre l'accent sur la défense et de ne pas assez attaquer, aujourd'hui on nous reproche nos erreurs de défense. Pour moi on a été ridicules vu la physionomie et le score. Prendre une débâcle 5 à 2, c'est ridicule. On n'a pas été ridicule quand on voit la possession (52/48 pour la Belgique), mais athlétiquement on n'a pas suivi. »

Déjà battus en toute fin de match par l'Angleterre, la Tunisie est presque éliminée de cette Coupe du monde.