Cote d'Ivoire: Alphabétisation - 3015 candidats se mobilisent

«3015 apprenants inscrits dans 104 centres ouverts. Parmi eux, 108 alphabétisés. Les enfants (déscolarisés ou non scolarisés) ont été insérés dans le circuit formel. Quant aux plus âgés, ils ont continué les cours de niveau 1 et 2. Ainsi deux promotions ayant fait le niveau 2 ont réussi les examens de l'entrée en 6e session 2018», a affirmé Assiènin Kouamé Alphonse, directeur du projet "Espérance pour tous", initié par la Mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire (Melci). C'était le 20 juin, à l'occasion de la présentation des résultats de ce projet qui prend fin cette année.

Selon M. Assiènin, ce projet qui comporte également un volet «Lutte contre le Vih/Sida», a permis de sensibiliser 16 450 personnes dont 8445 femmes entre 2013 et 2018. Cette sensibilisation a aussi permis à 9066 personnes de connaître leur statut sérologique.

Augustin Danho Paulin, maire d'Attécoubé, l'une des communes qui a abrité ce projet, a salué cette initiative de la Mission évangélique luthérienne. «Nous devons faire en sorte que nos concitoyens aient une solide formation spirituelle parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais, il est également bon de les aider à se prendre en charge. C'est pourquoi nous soutenons tout ce qui peut leur permettre d'être autonomes», a-t-il soutenu.

Selon Zimsen Sveinn, directeur-pays de la Melci, la mission première de cette structure est l'édification de la foi chrétienne. Mais elle estime, toutefois, que l'homme est à la fois corps et âme. C'est donc pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes que ce projet a été initié il y a cinq ans. Aussi, au moment où le projet s'achève, il a invité les bénéficiaires à mettre l'expérience acquise au service de la communauté.

Pour Koné Mamadou, porte-parole des Ong communautaires, ce projet a été bénéfique pour les populations. «Grâce à "Espérance pour tous" une balayeuse est devenue caissière, des commerçantes ont pu booster leurs activités économiques, l'analphabétisme a baissé au sein de la population cible, des enfants qui étaient hors du système scolaire ont pu achever l'école primaire. Au niveau de la santé, la sensibilisation au Vih/Sida a permis un retardement du premier rapport sexuel chez les filles, la non stigmatisation des personnes infectées et affectées par le Vih, une réduction du multi-partenariat sexuel...

Entamé en 2013, le projet "Espérance pour tous" s'est déroulé dans sept sous-quartiers de trois communes du District d'Abidjan: Abobo (Biabou, Plaque1, Derrière-Rails,et Avenue Kaza), Yopougon (quartier Doukouré) et Attécoubé (les quartiers de Mairie et Derrière l'eau). 34 agents recrutés dans le cadre de la lutte contre le Vih et 108 pour le projet alphabétisation.