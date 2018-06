Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - Les médias pour renforcer l'amitié

L'Institut de recherche et de formation de l'administration d'État, de la Radio et de la télévision, de la République populaire de Chine (Rpc), veut permettre aux médias de mieux soutenir l'amitié et la coopération sino-ivoirienne.

Pour cela, il organise du 20 juin au 10 juillet à Beijing, sur son site, avec le soutien du ministère du commerce du pays, un séminaire à l'intention de 25 membres des personnels des médias de la République de Côte d'Ivoire. Avec pour thème : « Sur la route du rêve de 35 ans. Entrer ensemble à l'ère nouvelle de la Coopération sino-ivoirienne ».

Le président de l'institut Men Lijun a souligné, à la cérémonie d'ouverture, que cette rencontre est la première du genre organisée par son institution, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il a aussi indiqué qu'il y a 35 ans que la Chine et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques renforcées.

Men Lijun a également rappelé à cette occasion que l'amitié sino-africaine remonte à l'antiquité. Et que les relations diplomatiques entre son pays et les États africains deviennent de plus en plus importantes. La preuve, parallèlement au séminaire des hommes de médias ivoiriens, le site abrite également une autre rencontre avec le personnel du même corps de métier en provenance des pays anglophones d'Afrique.

Men Lijun a fait savoir que depuis 2005, l'Institut de recherche a une plate-forme de communication avec les médias du continent dont il se dit satisfait. En effet, ce sont au total 3377 délégués venus de 146 pays qui ont participé à divers séminaires organisés par l'Institut. Toutes ces rencontres ont contribué à établir un lien de communication et à développer de nombreux projets de communication et d'échanges entre les États. Le rendez-vous de cette année coïncide d'ailleurs avec le forum de coopération médiatique sino-africain, qui aura lieu à Beijing les 25 et 26 juin, et auquel participera la délégation ivoirienne.

Quant à Zhu Jiadi, directrice de formation internationale, elle a précisé que ce séminaire est une occasion pour échanger les expériences. Plusieurs thèmes liés aux médias chinois, et des visites d'organes de presse sont prévus, ainsi que des travaux en groupes.

Kouadjo Jules, inspecteur général au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la poste, représente le ministre Bruno Koné Nabagné. Il a, en son nom, remercié le gouvernement chinois, et les membres de l'Institut de recherche. Car cette formation vient, selon lui, renforcer les excellentes relations qui existent déjà entre les deux pays dans plusieurs domaines. Notamment, la diplomatie, l'économie, la communication, la santé, etc.

Il a, par ailleurs, souligné que cette session, qui n'est pas la première du genre, est une opportunité offerte aux hommes et femmes des médias ivoiriens pour renforcer leurs capacités en matière de journalisme.

En sa qualité de chef de délégation, il a dit être convaincu que ceux qu'il accompagne tireront un grand profit de cette rencontre qui prendra fin le 10 juillet.