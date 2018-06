Congo-Brazzaville: Quand des pseudo-voyants divisent des familles

Le phénomène de voyance miraculeuse devient inquiétant et se généralise de plus en plus dans le pays, occasionnant la scission des familles. Il suffit d'un cas de maladie ou d'accident dans une famille donnée pour que les soi-disant voyants jettent toujours l'opprobre sur l'un de ses membres, surtout quand il a une bonne situation sociale. De l'escroquerie pure et simple car la révélation est faite moyennant de l'argent.

En réalité, ce terme de « pseudo-voyants » ne convient même pas, au risque de donner alors du crédit à ce que l'on pourrait appeler par la « vraie-voyance ». Or, la voyance n'est qu'une spéculation de petits « malins » doués de certaines astuces pour soutirer furtivement des sommes d'argent aux incrédules citoyens qui les consultent pour des situations diverses. En tout cas, aucune personne ne peut deviner miraculeusement le destin de toute une famille ou même d'un autre individu. C'est donc du « faux ».

De la même manière que prolifèrent des églises dites de « réveil » dans nos villes, il s'y crée aussi une race des pseudo-voyants. Ces gens-là se disent détenteurs des pouvoirs miraculeux leur permettant de voir des « problèmes » qui naissent dans des familles. Et cette voyance entraîne de l'amalgame.

Tout récemment, une grande dispute a éclaté, à Pointe-Noire, entre les membres d'une famille au sortir d'une consultation chez un voyant, au sujet de leur fille malade. Ce pseudo-voyant avait accusé l'oncle d'être à l'origine de la maladie de la jeune fille. Ce qui engendra la division de la famille jusqu'à ce jour. Toujours à cause de ces révélations, des voisins qui se partageaient une même habitation, depuis des années, se sont accusés de sorcellerie à cause des pertes inexplicables de certains objets. N'eût été la sagesse du chef du quartier, cette affaire devrait aller jusqu'au tribunal.

Cela pousse à dire que la crédulité n'est pas à encourager quand il s'agit de voyance. Contrairement à la consultation médicale qui recherche objectivement la cause de la pathologie par un diagnostic approprié, la consultation par le truchement d'un pseudo-voyant, au lieu de résoudre le problème, crée des situations difficiles à résoudre. Encore que ces pseudo-voyants ont pris l'habitude d'afficher ici et là certains témoignages montés de toutes pièces pour appeler beaucoup plus de gens à venir les consulter. C'est un vrai commerce déguisé. Soyons prudents, ne tombons pas dans le piège de ces escrocs qui ne sont que des sangsues à la recherche des gains faciles.