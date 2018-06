Algérie: Transports et TP - 135 milliards de dollars d'investissements durant les deux dernières décennies (ministre)

Soulignant la nécessité d'accorder davantage d'intérêt au transport maritime interne de voyageurs, le ministre a rappelé l'entrée en service des dessertes Oran-Ain turc et Alger-Tamanfoust, outre l'ouverture de deux autres prochainement à Alger et Béjaia.

Il a fait état, dans ce cadre, des travaux d'expansion des ports de Djendjen (Jijel), Oran et Alger, affirmant que le pays misait sur les moyens de transports modernes et sur la numérisation du secteur.

En ce qui concerne les ports, le nombre de ports en Algérie a grimpé de 28 en 1999 à 48 actuellement, a souligné le ministre, mettant en avant le rôle actif de ces structures en matière d'exportation des produits algériens dont le ciment, le fer, le phosphate et les produits agricoles et alimentaires.

Ces investissements ont permis la réalisation d'un réseau routier, la modernisation des ports et aéroports, métro, tramway et le réseau ferroviaire qui ne dépassait pas les 1.000 km en 2000. Ce dernier atteint aujourd'hui 4.200 Km et ira jusqu'à 6.300 Km à l'horizon 2022, a-t-il précisé.

