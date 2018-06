Algérie: Agriculture - Election du président du conseil national interprofessionnel de la filière avicole

Alger — Une assemblée générale élective s'est tenue samedi à Alger afin d'élire le président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la Pêche dans un communiqué.

Cette assemblée s'est tenue suite aux recommandations issues des Assises nationales de l'Agriculture liées aux organisations professionnelles des filières agricoles, ajoute la même source.

L'Assemblée générale élective des aviculteurs a permis d'élire M. Kali El Moumen, président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole.

Après son élection, M. El Moumen s'est engagé d'oeuvrer à la promotion et au développement de la filière, à travers l'accompagnement des aviculteurs et la prise en charge de leurs préoccupations.

Il a indiqué que le conseil est appelé à jouer un "rôle moteur" et constituer un espace de communication et de concertation entre les professionnels de cette filière et les pouvoirs publics, outre la promotion et le développement du progrès technique.

Par ailleurs, le Conseil aura pour tâche de collecter les données nécessaires à l'élaboration d'"une feuille de route" devant guider à l'avenir de l'activité avicole.

Pour rappel, la valeur de la production avicole pour l'année 2017 était de 228 milliards DA dont 154 milliards de DA pour les viandes blanches et 73 milliards de DA pour les £ufs de consommation.

Les wilayas potentielles en matière de production de viandes blanches pour l'année 2017 et qui assurent 70% de la production nationale sont Batna, Bouira, Sétif, Médéa, Tlemcen, Tizi-Ouzou ,Bordj-Bou-Arreridj, Mila, Mascara, Ain Defla,Tipaza,Tiaret,Oum El Bouaghi ,Bejaia et Boumerdes.

S'agissant de la production pour l'année 2017, il a été enregistré 529.442 tonnes de viandes blanches et 6,75 milliards d'unités d'œufs de consommation et le potentiel avicole pour l'année 2017 était de 233 millions de sujets de poulet de chair, 5,79 millions de sujets de Dinde et 28,06 millions de sujets de ponte.

La disponibilité des viandes blanches pour l'année 2017 était de 13 kg/hab par an et 160 œufs de consommation/hab/an, conclut le communiqué.

A rappeler, les Assises nationales de l'agriculture organisée avril dernier à Alger, avaient pour objectif de réfléchir avec l'ensemble des partenaires et intervenants sur les questions importantes en matière de politiques agricole, rurale et de pêche.

Neuf (09) ateliers avaient été consacrés, à cet effet, pour débattre les questions liées au foncier agricole, la ressource hydrique, la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires, l'exportation des produits agricoles, la formation et l'innovation, l'organisation professionnelle et interprofessionnelle, le financement et les investissements agricoles et agroalimentaire, le développement rural et l'économie forestière, ainsi que le développement de la pêche et de l'aquaculture.